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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
И потом я за Бразилию болею.


понял, не дурак. я пока не знаю за кого.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дзюбу выпустили.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и сразу забил.
дела.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфатино на пальцах. перевел. что главное дружба.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
голище. Четвертый.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПЯТЬ,,,,,,это что-то.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо досрочно - прекращать... :-o
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всем спокойной ночи.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура! Дождь - начался. Это Арабы - плачут... :lol: :oops:
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем Футболистам Доброе Утро. ну кто живой конечно.
написано по правилам деревни.
все существительные- с большой буквы.
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревня включила персональный компьютер.
ну Доброе Утро!
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
написано по правилам деревни.

Привет,Привет - Алекс!... :lol:
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* alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты в Литву на курорт ездил хоть раз?
зять мой что то туда каждый год ездит.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я пока не знаю за кого.

Алекс,нужно - ждать. Когда-нибудь,
ЧМ - дойдёт и до Казахстана... ;-) :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.06.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зять мой что то туда каждый год ездит.

Мои болезни для Литвы и ваще -Прибалтики,
не подходят... :lol: :oops:
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