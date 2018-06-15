/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32889
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Регистрации подлежат мобильные телефоны, произведенные или завезенные в Казахстан. Для регистрации сотовых телефонов абонентам не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи.
Читать новость

§ Сергей_я
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.06.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему никто не пишет, а как снимать с учёта смартфон в случае продажи?
Профайл

§ Алиса
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.06.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
как снимать с учёта смартфон в случае продажи?

ооо, так еще и какие-нибудь налоги придумают за это )))
Профайл

§ Victor Yang
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10724
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.06.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а как снимать с учёта смартфон в случае продажи?

Возможно что никак. На неделе министр приводил пример с США, где телефон намертво привязан к одному владельцу.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже зарегал обе сотки.
Продовать не продаю их обычно.
Просто '' убиваю'' :lol: '' умерла, так умерла', отдаю товарисчу мастеру на запчасти.
Профайл

§ alex_60
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
умерла, так умерла',


я тоже ношу до "смерти". nokia x1 похоже не умрет никогда.
он меня знает, я его. мы довольны.телефон- это телефон . для связи.
все остальное- для -понтов.
а смартфон не ношу с собой. только на кровати. дома.
лучше на улице на птичек посмотреть. или на листики.
Профайл

§ alex_60
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посчитал. у меня пять действующих симок. пять номеров. во всех телефонах.
два билайна, два теле и дос-ну тоже билайн.
реально пользуюсь двумя.
Профайл

* Затоболец
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 15.06.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому интересно читайте правила
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32989072#pos=16;-98
Профайл

§ Алиса
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.06.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я тоже ношу до "смерти"

и я ... "того же мнения" :lol:
у меня тоже есть любимчик (причем кнопочный), который ни за что не продам - будет со мной до самой последней секунды его жизни... Смартфон лишь ради ватсапа/вайбера))
Профайл

* АбраКадабра
Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 11:35
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 2
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх