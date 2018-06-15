alex_60 Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 338

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:57 Цитата: Обликоморале:

умерла, так умерла',



я тоже ношу до "смерти". nokia x1 похоже не умрет никогда.

он меня знает, я его. мы довольны.телефон- это телефон . для связи.

все остальное- для -понтов.

а смартфон не ношу с собой. только на кровати. дома.

лучше на улице на птичек посмотреть. или на листики.