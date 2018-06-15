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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 9 из 10«1...78910»
Куратор темы: yudjin
§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 12974
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как сборная России с ее 161 миллионом против саудитов с их 18тью..
Вроде Франция должна выиграть 5:0..
Но как на самом деле?
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 12974
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уругвай Египет 3:1..
Уругвай..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 12974
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Азар с Челси, - Бельгия выбьет Бразилию..
Очень интересно..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 12974
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Победитель получает 38 миллионов против 18ти Лиги Чемпионов..
Неплохо..
Вроде как эти цифры, может ошибаюсь..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Пользователи)
Сообщений: 12974
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, жаль что футбол не начинается как обычно в еврокубках в пол первого ночи..
Не успеваешь смотреть, самое такое время летнее..
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да, написал, отправил. Вкатили. Следующим постом подтвердил.
Судя по затишью на форуме, казахстанцы тоже обмывали победу российской сборной.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Прав оказался Алекс, цитируя Тютчева:"Умом Россию не понять..."!


Спасибо.
хоть кто-то оценил мой прогноз. он был самый точный.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так что кто там обещалкин?
шампунь гони давай.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел еще раз все голы.
хотел лучший выделить.
не получилось. все красавцы.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато на трибунах увидел.
Шредер, Наина Ельцина.. ну кроме Трампа все наверное там были.
некоторые просто не афишируют.
наших на нуре посмотрел.
Головкин тоже. был.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трамп тоже был, но в гриме :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Трамп тоже был, но в гриме


да, слышал тоже об этом.
С Сингапура писали вместе с Кимом прилетели. инкогнито.
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* yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.06.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АНОНС.
15 июня, пятница (время наше)

18:00. Группа А. Египет — Уругвай. Трансляция: Матч ТВ, Казспорт

21:00. Группа В. Марокко — Иран. Трансляция: Матч ТВ, Казахстан

00:00. Группа В. Португалия — Испания. Трансляция: Первый канал, Казахстан
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4738
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.06.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят арабы спецом слили.
Есть фотофакт. :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то вообще то не по дружески. получилось. такой гость.
наверное у Путина нет сотового телефона.
так то мог позвонить Черчесову, ты мол это хватит уже..
перед гостями неудобно.

[Исправлено: alex_60, 15.06.2018 - 11:19]
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