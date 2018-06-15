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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 9 из 9«1...789
Куратор темы: yudjin
§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто возьмет роль лидера, Суарес или Ковани..
А может Суарес опять покусает кого и Ковани забьет решающий гол в решающем матче?
Тут будет футбол..
С равными среди равных..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно как например Франция, стоимость которой более миллиарда евро, сыграет с Данией, которая оценивается всего то в 200 с копейками миллионов..
Тогда как один афрофранцуз Килийка стоит 120 миллионов евро..
Тут надо же как то работать будет..

[Исправлено: 112, 15.06.2018 - 00:16]
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как сборная России с ее 161 миллионом против саудитов с их 18тью..
Вроде Франция должна выиграть 5:0..
Но как на самом деле?
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уругвай Египет 3:1..
Уругвай..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Азар с Челси, - Бельгия выбьет Бразилию..
Очень интересно..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Победитель получает 38 миллионов против 18ти Лиги Чемпионов..
Неплохо..
Вроде как эти цифры, может ошибаюсь..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, жаль что футбол не начинается как обычно в еврокубках в пол первого ночи..
Не успеваешь смотреть, самое такое время летнее..
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