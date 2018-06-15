NG.kz Кусок мяса насущного



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:38 Когда меня спрашивают, какие фрукты или сладости я особенно люблю, отвечаю: «Мясо!» И нет в моем ответе даже доли шутки. Шашлыки, стейки - эта еда для меня вне конкуренции. Поэтому, когда друзья сообщают, что где-то открылось местечко, где хорошо готовят мясо, можно не сомневаться - я обязательно туда наведаюсь.

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