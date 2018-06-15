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§ NG.kz
Кусок мяса насущного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32885
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда меня спрашивают, какие фрукты или сладости я особенно люблю, отвечаю: «Мясо!» И нет в моем ответе даже доли шутки. Шашлыки, стейки - эта еда для меня вне конкуренции. Поэтому, когда друзья сообщают, что где-то открылось местечко, где хорошо готовят мясо, можно не сомневаться - я обязательно туда наведаюсь.
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§ Xacatel
Re: Кусок мяса насущного
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дора, повар вас наверное в лицо знал, что был любезный)))) Я конечно там не был пока, и не знаю, может со всеми так ведет любезно себя.
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