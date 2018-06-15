112 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #122





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12975

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:14 Интересно как например Франция, стоимость которой более миллиарда евро, сыграет с Данией, которая оценивается всего то в 200 с копейками миллионов..

Тогда как один афрофранцуз Килийка стоит 120 миллионов евро..

Тут надо же как то работать будет..



[Исправлено: 112, 15.06.2018 - 00:16]