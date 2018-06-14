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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только нужны вагонные поставки..
А то Саркози или кто там, Макрон не разрешит..
А так прям с самой Франции и со всеми сертификатами, по 10 евро за бутылку..
В Дагестан как то они оптовыми партиями отправляют, и с 25ти летней выдержкой..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Настоящее такое..
И главное Французское

Вот и пей это пойло сам.
Если не в теме, не пытайся тут даже пыжится. :lol:
Твое, это окорочка синюшные и пиво разливное.
Ну и это, как его, понтынашефсе, но вот казус за казусом у тебя.
Уже и не смешно стебать тебя, так как ты сам с собой это делаешь.
:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот и пей это пойло сам.

Но я то его не беру, не заметил?
Насчет стебать не стебать, ты зачем обиженку включаешь?
Или с ней нужно говорить, чтобы ты не обижался?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты опять что то путаешь.
Обидки ты тут кидаешь, всем подряд.
По себе судишь. :lol:
После твоих бла-бла, уже и камеди клаб с цирком не рассмешат.
Выдохни.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты опять что то путаешь.

Что путаю, что кое кто обрадовался что юбка пришла и начала говорить не за себя, а за того парня?
Не на кого не намекаю, просто не надо вот..
С кем то говоришь как с мужиком, вмешивается женщина и прет за него, он еще и рад..
Я это никак понимать не могу..
Так что разобрались бы сначала, кому я должен отвечать..

[Исправлено: 112, 14.06.2018 - 23:38]
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О тут смотрю продолжение марлезонского балета? Во всю идёт :lol:
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я и по 10 евро говорю могу у товарища с Дагестана заказать..Настоящее такое..И главное Французское..

Ну да, Дагестан-Франция, дружба навеки 8-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да, Дагестан-Франция, дружба навеки

Но мне больше нравится французские настоящие вина, произведенные в Молдавии..
За 3 тысячи, это 8 евро..
На 8 марта вроде брали..
Ну настоящее, ниче не скажешь..
Я вот как настоящий французский Гурман говорю..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И потом сертификат когда я потребовал, мне показали что на них расписывался еще Жак Шерак, где то около 30ти лет назад..
Так что я был доволен..
И выдержка даже в 30 лет была..
И отпечаток левого пальца правой руки Ширака..
Во Франции только так..
А иначе подделка..

[Исправлено: 112, 14.06.2018 - 23:45]
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И потом сертификат когда я потребовал, мне показали что на них расписывался еще Жак Шерак, где то около 30ти лет назад..Так что я был доволен..И выдержка даже в 30 лет была..И отпечаток левого пальца правой руки Ширака..Во Франции только так..А иначе подделка..

Да да всё только с отпечатками пальцев 8-)
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3661
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но мне больше нравится французские настоящие вина, произведенные в Молдавии.. За 3 тысячи, это 8 евро.

Ну да,с твоей нарезанной ливеркой в самый раз :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12975
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да да всё только с отпечатками пальцев

Спроси в нашем супермаркете У Дома, если сомневаешься в подлинности напитка..
Просто сравнивать нужно уметь..
Как то покупал американское виски, так там отпечаток левого пальца правой ноги Обамы должен был стоять..
Но не его, я сразу понял подвох..
Там стоял отпечаток пальца ноги Магдяша Валерия, молдаванина, играющего Жамшута.
Еще и со строительной пылью..
А потому я не взял это виски..
Не настоящее же тогда получается..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Спроси в нашем супермаркете У Дома, если сомневаешься в подлинности напитка..

Этим всё сказано уже, остальное даже не читал :lol:
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