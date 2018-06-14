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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 8 из 8«1...678
Куратор темы: yudjin
* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Не будет а есть :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фига себе кривоногие выдали. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я писал перед штрафным.
Так что предсказал..гыы
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12967
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот.
Ничья ставка не сыграла..
Главный спонсор Чемпионата Мира кампания Марикелло благодарит всех вас за сделанные ставки..
Сам я лично проиграл 200 тенге..
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я писал перед штрафным.Так что предсказал..гыы

Время у нас одно и тоже гыы
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в целом красиво, вот бы они так финала дошли бы ещё...
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* yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5363
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.06.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

ну сёдня россияне погудят... завтра надо выходной объявлять)
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12967
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра ставлю 500 тенге на игру..
Кто делает ставки?
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§ таноми52
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.06.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прав оказался Алекс, цитируя Тютчева:"Умом Россию не понять..."!
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12967
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
, цитируя Тютчева:"Умом Россию не понять..."!

Как раз таки Умом и понимаешь, что выиграет.
Я ставил 4:1..
Выигрыш России..
Что тут не понимать, если арабы по моему вторые в своей лиге Азии после епонцев или первые, да какая разница..
И у них только три араба играют в не самых престижных клубах.
Остальные продают Камри в Пустыне и катают на сафари с нашими туристами на Крузаках..
Особого ума то и не надо..
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12967
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И арабам смысла просто нет играть..
Они дома за час получают больше чем за весь Чемпионат Мира, даже дойди они до первого места..
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Опять эфир засоряешь? :-x Цитата:
112:
Остальные продают Камри в Пустыне и катают на сафари с нашими туристами на Крузаках..Особого ума то и не надо..

Ну так как же тебя там не хватает? :-o
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12967
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять эфир засоряешь? Ц

В смысле?
Говорю о прямой логике с самой слабой командой Чемпионата..
Тут и ясновидением не нужно заниматься на ТНТ, чтобы сразу знать, что они с разгромным счетом потерпят поражение..
При чем тут засорять, если это правда и комментирование в данном случае игроков сборной пустыни?
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12967
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно будет наблюдать за равными по силе соперниками, командный дух, индивидуальный профессионализм отдельных футболистов, как он сработается с тем игроком, против которого часто играешь в клубах..
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12967
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тот же Рональдо, сработается ли он в пас с Андрюхой Силвой, или эгоистически будет пинать мяч сам в ворота соперника..
Оба звезды..
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