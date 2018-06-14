112 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #115





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12967

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:49 Цитата: таноми52:

, цитируя Тютчева:"Умом Россию не понять..."!

Как раз таки Умом и понимаешь, что выиграет.

Я ставил 4:1..

Выигрыш России..

Что тут не понимать, если арабы по моему вторые в своей лиге Азии после епонцев или первые, да какая разница..

И у них только три араба играют в не самых престижных клубах.

Остальные продают Камри в Пустыне и катают на сафари с нашими туристами на Крузаках..

Особого ума то и не надо..