Цитата: Обликоморале:

Ты опять что то путаешь.

Что путаю, что кое кто обрадовался что юбка пришла и начала говорить не за себя, а за того парня?

Не на кого не намекаю, просто не надо вот..

С кем то говоришь как с мужиком, вмешивается женщина и прет за него, он еще и рад..

Я это никак понимать не могу..

Так что разобрались бы сначала, кому я должен отвечать..



[Исправлено: 112, 14.06.2018 - 23:38]