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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тогда почему сделал вывод что главный спонсор куда то слился?

Я выводов не делал, просто констатировал факт. Или будет шампусек французкий и для кого?
И также не претендую на спонсора.
Кому интересно может сделать свою ставку.
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё ставок больше нет. будем ждать результата ...
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
просто констатировал факт.

Никакого факта не было.
Кто то обещал настоящее французское?
Интересно посмотреть кто этот человек?
Или это не факт, а вранье?
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто то обещал настоящее французское?

А что есть не настоящее?
Цитата:
112:
Интересно посмотреть кто этот человек?

посмотри в зеркало :lol:
День сурка ей богу ;-)
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
посмотри в зеркало

Ну и?
И что там?
Я говорю укажи мне, кто обещал настоящее французское, кроме тебя разумеется..
И да, у нас 96 процентов контрафакта по 120 тысяч за 0.5, настоящее только в Европе, если не ошибаюсь и может быть с натяшкой в Дюти фри..
0.75 разумеется..
Настоящая у нас только водка и то не всегда..

[Исправлено: 112, 14.06.2018 - 21:25]
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.
Название напитка происходит от названия провинции Шампань
Хотя термин «шампанское» зачастую используется производителями игристого вина во многих странах и местностях (например, в Калифорнии, Канаде и России), правильно его использовать только по отношению к вину, производимому в провинции Шампань.
как то так а стоит оно ну где то от 40-50 евриков до нескольких тысяч. зависит от сорта и ёмкости, может ещё чего...
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском

При чем тут это?
Наш главный спонсор обещал Советское шампанское , наше родное..
Ты еще на молекулы его разбей..
И за 40 евро у нас нет такого..
Настоящее именно 150 штук..
А так я и в Дагестане у товарища по 10 евро иогу заказать какое угодно Шампанское..
У вас явно контрафакт с Кавказа..

[Исправлено: 112, 14.06.2018 - 21:36]
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наш главный спонсор обещал Советское шампанское , наше родное..

Ну тогда прочти свои кометы номер 19 и 64 ещё раз. :-P Цитата:
112:
У вас явно контрафакт с Кавказа

контрафакт тут не продают, залетать себе дороже обойдётся, только если с рук.
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