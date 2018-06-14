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≡ Более полумиллиарда тенге выделили бюджеты Костанайской области на мероприятия в честь 20-летия Астаны		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более полумиллиарда тенге выделили бюджеты Костанайской области на мероприятия в честь 20-летия Астаны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32884
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летие Астаны, в честь которого в этом году запланированы мероприятия по всем областям Казахстана, в Костанайской области широко начнут праздновать 16 июня. Впервые вместо дней регионов, которые обычно проходили в столице, в областных центрах будут отмечать дни культуры Астаны.
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* Seviriya
Re: Более полумиллиарда тенге выделили бюджеты Костанайской...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хех показуха деньги девать некуда
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§ сайлау курманов
Re: Более полумиллиарда тенге выделили бюджеты Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.06.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чиновники, ау , проедьте по урицкой трассе в сторону кокчетава , полная ЖОПА, когда наведете порядок
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