112 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #80





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12943

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24 Цитата: elektron:

посмотри в зеркало

Ну и?

И что там?

Я говорю укажи мне, кто обещал настоящее французское, кроме тебя разумеется..

И да, у нас 96 процентов контрафакта по 120 тысяч за 0.5, настоящее только в Европе, если не ошибаюсь и может быть с натяшкой в Дюти фри..

0.75 разумеется..

Настоящая у нас только водка и то не всегда..



[Исправлено: 112, 14.06.2018 - 21:25]