Цитата: Обликоморале:

просто , как обычно на место ставлю тебя.

При чем тут Учить?

Я говорю о Спонсоре.

Где я утверждал что это Я?

Еще раз, ты со спонсорами матчей, благотворителей, других, как то там требуешь чего то что ли?

Не нравится, все будет отдано в фонд детишек, тем более матчей уйма, а Кристала по 15 тысяч евро не накупишься..

Ты его покупаешь?