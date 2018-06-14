Цитата: Обликоморале:

Обиженный

Цитата: 112:

112:

Обликоморале: тем более Лиличка подтянулась/ точнее осчастливила нас,

С тобой вести дискуссию или с ней?

Вы как то уже определитесь..

Сперва отвечаю женщине, потому как она говорит за тебя, как ты и хотел.

Твоя очередь немного позже..