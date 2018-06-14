/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 5 из 5«1...345
Куратор темы: yudjin
* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Значит убери в сторону американский интернет с китайским планщетом и пол

Ты учишь всех спонсоров как и что делать?
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4723
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Дело в другом. Ты усомнился в моей инфе. Горчичник тебе. 8-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34706&post_id=767082&order=0&viewmode=flat&pid=767079&forumid=2#767082
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4723
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Учить всех и вся - твоя прераготива.
Я просто , как обычно на место ставлю тебя.
ВсеволишЬ.
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
просто , как обычно на место ставлю тебя.

При чем тут Учить?
Я говорю о Спонсоре.
Где я утверждал что это Я?
Еще раз, ты со спонсорами матчей, благотворителей, других, как то там требуешь чего то что ли?
Не нравится, все будет отдано в фонд детишек, тем более матчей уйма, а Кристала по 15 тысяч евро не накупишься..
Ты его покупаешь?
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4723
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не истери и тут тебе не флуд.
У меня все в данном контексте разговора.
Что хотел, уже высказал.
Выдохни. :lol:
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что хотел, уже высказал.

Ну вот и все..
Наконец то ты сам понял что настоящее французкое по 15 тысяч евро и тебе не по карману..
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:


малчик. тут про про футбол.
ты это, куриц иди поешь.
что то ты заряжен не на то. и ли заказали?:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 3
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх