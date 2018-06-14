/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 791 из 791«1...789790791
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Обиженный

Цитата:
112:
112:
Обликоморале: тем более Лиличка подтянулась/ точнее осчастливила нас,

С тобой вести дискуссию или с ней?
Вы как то уже определитесь..
Сперва отвечаю женщине, потому как она говорит за тебя, как ты и хотел.
Твоя очередь немного позже..
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3659
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.06.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
три раза одну и ту же фразу мою притянул?

У него на моё имя оргазмия :lol:
Профайл

§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так что никак краснеть мне не за что..


ну конечно. ты же модератор тут.
кто бы сомневался.
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3659
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.06.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сперва отвечаю женщине,

Ты не ответил,а слился :lol:
Профайл

§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я бегаю и жалуюсь


мне тебя жалко.
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
конечно. ты же модератор тут.

При чем тут в химическом процессе человекуса тем более модератор?
Что то я тебя не пойму..
Когда ты краснеешь и тебе стыдно, модератор Увиноват?
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ты не ответил,а слился

Я не ответил ему, потому что ты за него говоришь..
Он на заднем плане разумеется..
Пресс конференция как у Путина вопрос - Ответ только раз в год и не более 4х с половиной часов..
Что еще?
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мне тебя жалко.

Это что было?
Ну жалко и?
Хочешь как то поплакать?
Я в принципе не против..
А с меня то чего хочешь второй десяток страниц жалоб?
Профайл

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3659
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.06.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что еще?

Ушёл бы по хорошему,
Как же надоел твой скулёж.
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ушёл бы по хорошему,

В смысле ушел по хорошему?
Это как?
Мы тут все что, как то ходим и двигаемся?
По моему стучим пальчиками..
Ты уже 20й коммент и все обо мне..
Соскучилась что ли?
Профайл

§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
садо- мазо. . он готов.
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуй подкрепиться надо..
Профайл

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12935
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вновь я на учениях..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 791 из 791«1...789790791
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 3
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх