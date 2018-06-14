112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11841





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12920

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:09 Цитата: kbkz1980:

Скажи в чём суть твоих

Хех..

Для начала объясни мне в чем Суть твоего личного отношения ко мне?

В чем суть твоей претензии?

Кто то тебя заставляет тыкать Чита-айййй?

В чем суть твоего коммента сейчас, если ты мне сделала 19й по счету игнор со своими мужчинками, которые обрадовались что вас теперь сила?

Цитата: 112:

Обликоморале: тем более Лиличка подтянулась/ точнее осчастливила нас,



Мне например по барабану, спросили ответил, показали, обсудил..

Тем более лично чего то от меня тут не требует никто, ну кроме обиженных..