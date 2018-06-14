/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 790 из 790«1...788789790
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тем более Лиличка подтянулась/

Мне нужно вас бояться, вашего друг другу поддакивания?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ничего познавательного в его фото нет.

Хех..
А никто тебя познавать и не просит.
Для того чтобы познавать что то, есть преподаватели, учителя..
Я не похож на Ученого..
Смотри за своими познавательными комментами, где ты говоришь только обо мне..
Познай себя для начала, что первый твой коммент и последний всегда обо мне..
Что ж, одиночество скука..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Зачем?
Или уже начал?))
Ты вроде воином себя проицировал.
И читай внииательней - я просто лицезрею.
А ты уже чот труханул.
Печально.
Профайл

* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.06.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
никто тебя познавать и не просит.


Скажи в чём суть твоих фотовыхлопов?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зачем?

Что зачем?
Ты мне сказал что кто то там подоспел, мне вас что предлагаешь, бояться?
Типа вас тут много, кто говорит про меня с женщиной, обиженных судьбой в ее каждом комментарии, которых тут всего три и все про меня и вы Возрадовались..

Цитата:
Обликоморале: тем более Лиличка подтянулась/ точнее осчастливила нас,


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=11820
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Скажи в чём суть твоих

Хех..
Для начала объясни мне в чем Суть твоего личного отношения ко мне?
В чем суть твоей претензии?
Кто то тебя заставляет тыкать Чита-айййй?
В чем суть твоего коммента сейчас, если ты мне сделала 19й по счету игнор со своими мужчинками, которые обрадовались что вас теперь сила?
Цитата:
112:
Обликоморале: тем более Лиличка подтянулась/ точнее осчастливила нас,


Мне например по барабану, спросили ответил, показали, обсудил..
Тем более лично чего то от меня тут не требует никто, ну кроме обиженных..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 790 из 790«1...788789790
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 2
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх