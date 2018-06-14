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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну вот и открывается твоя сущность, только ПП получил, уже начинаешь вести себя по хамски..

ну это же же угроза.
другим участникам форумама.
по моему таким здесь не место.
и надо таких туда, в Караганду.
модератор нашеося.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скучно. футболистов нет.

Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться?
Какие у тебя детские мечты однако..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну это же же угроза.
другим участникам форумама.

Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП..
Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против..
Я то все думал почему..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
другим участникам форумама.

А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны..
Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества..
Ты же вот козни решил строить..
Чем они тебе мешают?
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 13:51
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:54
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Весьма справедливо..
Нельзя выйдя только из П в ПП, сразу указывать администрации сайта как работать и кого стирать..
А тем более заниматься провокациями в стиле аля Валентина и пытаться создать голосование против отдельных участников форума..
За это нужно наказывать вдвойне думаю..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И Соглашение мы все подписывали.
В Добровольном порядке и в здравом уме сами..
Зачем заниматься хамским поведением?
Не нравится писать по правилам, пшел вон, никто тебя не держит..
Так думаю..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, стоя на коленях, вымаливая себе ПП, в том числе и и другие участники форума за тебя просили, я в одно время, сегодня ты с явным недовольством переставил букву в имени модератора, имея ввиду явное неуважение его за то, что он меня пропускает, ты прежде подставляешь тех, кто за тебя вымаливал это самое ПП..
Зачем так делать то?
Подставлять уже своих, которые за тебя просили и явно оскорблять работников НГ прилюдно?
Тогда нужно и их в первую очередь наказывать, порученцев за тебя..
Может тогда наконец что то дойдет..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попкорном запасатся, чи нет?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
опкорном запасатся, чи нет

Попкорн на футболе..
Или пиво с рыбой.
Тут бесполезно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12920
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С удивлением обнаружил тут действующий памятник Ленину..
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.06.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хотелось чтобы фото еды , ног, ушей,мяса конины, окорочков отменили. ну или голосование по этому поводу провести. . кто за , кто против.

Я за!
Я удивляюсь как можно засорять так эфир,
Этими картинками из журнала мурзилка
Почему мы вынуждены смотреть под микроскопом
Жизнь ентого персонажа.
Ничего познавательного в его фото нет.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут бесполезно..

Тут самое то, благо картинки твои как вирус удаленные.
Чисто по нашему взял семки, присел по удобней, тем более Лиличка подтянулась/ точнее осчастливила нас, своим вниманием/ :-)
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* kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.06.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Котя,представь ЧМ начнётся
Опять будет пиво бухать
И все свои канистры скидывать сюда.
Устроит форум одинокого алкоголика :lol:
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