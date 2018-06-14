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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всётаки нужно было ехать. Тем более - безвиз.


эх, проспал ... старость не радость..такой момент.
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§ Kairat stayer
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В Госдуме призвали россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения во время ЧМ-2018


Наоборот вроде, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу.

ru.delfi.lt/abroad/russia/deputat-gosdumy-prizvala-rossiyanok-ne-vstupat-v-intimnye-svyazi-s-inostrancami-na-chm.d?id=78288757
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами,


фу , какая пакость.
с сегоднешнего дня 63 и 65 поэтапно.
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§ Kairat stayer
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
фу , какая пакость.
с сегоднешнего дня 63 и 65 поэтапно.


Почему пакость, реалии жизни, аргентинцы для своих болельщиков издали буклет по соблазнению женщин, им рекомендуется быть чистоплотными, хорошо одеваться и пользоваться парфюмом и.т.д.

ntv.ru/novosti/2018503/
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§ drakon
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Казань, алло?

Её кто то пообещал - свозить на ЧМ.
Наверное с Виталькой - уехала... :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Её кто то пообещал - свозить на ЧМ.
Наверное с Виталькой - уехала...


Виталий нормальный парень, главное чтобы она аргентинцев, со специальными буклетами не встретила.
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§ Kairat stayer
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с сегоднешнего дня 63 и 65 поэтапно.


Ты за пенсионные возраста в РФ, тогда, скорее всего с 2019 года с переходным периодом, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года женщин, доведут поэтапно соответственно до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Что же ты свою любимую рос. прессу не читаешь? :lol:
Активистка подала в СК заявление с требованием проверить слова депутата Тамары Плетневой, которая призвала россиянок не заниматься сексом с приехавшими на ЧМ-2018 туристами.
https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/news/glava-saratovskoj-otkrytoj/
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот фотофакт из госдумы. 8-)
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§ Kairat stayer
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что же ты свою любимую рос. прессу не читаешь?


Единое информационное поле, читаю, Кремль уже отреагировал по данному вопросу, в лице пресс-секретаря Д.Пескова: «Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире». При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в России сделано все для того, чтобы во время мундиаля не было проявлений расизма и дискриминации со стороны болельщиков.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Нет, наш Постоянный главный Спонсор Чемпионата Мира по футболу предлагает настоящее советское шампанское, то есть только наше..
Вы же не француз

Значит убери в сторону американский интернет с китайским планщетом и пользуйся чисто местными наработками. Карагандискими планшетами и ...? Даже не знаю, что предложить взамен.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Слив засчитан. Или фол. 8-)
Цитата:
Kairat stayer:
Наоборот вроде,
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная России уже у главного стадиона страны.
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§ Kairat stayer
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Слив засчитан. Или фол.


Так, многие Российские СМИ озвучили мнения Д.Пескова и Т.Плетневой, последняя не просто депутат а председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин, за аргентинцев с буклетами НТВ РУ озвучивает (г.Москва).
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто в мире так не умеет играть в футбол, как мы не умеем.
Говорят, что данное выражение принадлежит вроде/ключевое слово/ Аршавину :lol:
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