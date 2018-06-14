Цитата: Обликоморале:

Что же ты свою любимую рос. прессу не читаешь?



Единое информационное поле, читаю, Кремль уже отреагировал по данному вопросу, в лице пресс-секретаря Д.Пескова: «Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире». При этом пресс-секретарь подчеркнул, что в России сделано все для того, чтобы во время мундиаля не было проявлений расизма и дискриминации со стороны болельщиков.