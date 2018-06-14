alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12451





(Полноправные пользователи) Сообщений: 305

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:08 Цитата: elektron:

понедельник будет не простым



по вашему начало в два часа дня начало. . так что время отойти еще будет.

это нам тут адский репертуар. . на месяц.