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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
понедельник будет не простым


по вашему начало в два часа дня начало. . так что время отойти еще будет.
это нам тут адский репертуар. . на месяц.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вангую, если дойчланд выйдет в финал, комсомолка приедет в Москву.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в деревне петухи, которые кукарекают по утрам, хоть есть?
а то аким спит долго что-то.
может что-то случилось?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
может что-то случилось?

Нее,Алекс. Я то не больной - футболом.
Продуют - так продуют... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барбара звонила с работы.
У них все к ЧМ - готовы... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барбара работает в психо-неврологическом
интернате. Им там даже пиво - разрешили-
купить... :lol: :-o
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* kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 14.06.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если дойчланд выйдет в финал

НЕ не должны
А вообще хочу чёб их запинали :lol:
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