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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

С Бобровым по моему как раз тогда непонятки по моему какие то были, что ли. Не помню.
Вместо пива, как бы потом не бежать за воткой. В церьковь за благославлениеим не сходили же, бутцы не окропили святой водой, эхЪ))
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, тревожно как то. все сейчас равны. поэтому ничему не удивлюсь.
но раз приехало столько президентов.
пусть хоть один гол забьют. Жирков забьет.
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12910
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
что настоящее шампанское только французского п-ва?

Нет, все только натуральное Советское..
Местного розлива..
Футболисты можно сказать тоже настоящие только французские, но тем не менее есть даже как вижу футболисты из арабских стран, которые еще вчера ходили по пескам пустынь в поисках воды, а уже сегодня гордо именуют себя футболистами..
Тем более Салах, мечты которого были как бы устроится на работу официантом в какой нибудь отель в Хургаде и обслуживать наших туристо..
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* drakon
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13975
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да, тревожно как то. все сейчас равны.

Да. Чемпион - Германия.
Россия из группы - не выйдет.
Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня проиграет 1 : 0...


типун знаешь такое слово?

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 14:02]
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кровь из носу необходимо выйти из группы, — заявил Самедов, которого цитирует Чемпионат.com. — Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок. Я был на трёх крупных турнирах, и для нас всё время всё решалось в третьем матче. Сейчас надо всё сделать для того, чтобы до этого не доводить".
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня проиграет 1 : 0...

да . эпоха Лева заканчивается.
турки , тот же Озил не могут постоянно могут быть немцами.
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* drakon
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13975
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
типун знаешь такое слово?

Алекс,а ты знаешь,что кричат - немцы,
когда гол - забьют?... :-o
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет, все только натуральное Советское..
Местного розлива

Тю, а понтов то сколько было. :lol:
А, сам одиноко в кусты.
Так и скажи честно, зажал бабла на шампанское.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Госдуме призвали россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения во время ЧМ-2018

lenta.ru/news/2018/06/1…
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12910
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тю, а понтов то сколько было.

Нет, наш Постоянный главный Спонсор Чемпионата Мира по футболу предлагает настоящее советское шампанское, то есть только наше..
Вы же не француз..
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* drakon
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13975
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
и вступать в интимные отношения во время ЧМ-2018

Всётаки нужно было ехать. Тем более - безвиз... :oops:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
когда гол - забьют?..


на теннисе в Германии был. в Дортмунде. наш тогдаАндрей Чесноков..обнимались- целовались.
на футбол. повез наш переводчик на футбол. в Мюнхене.
говорит -ну или на футбол.и в кино на порно.
коллеги выбрали порно. так что на футболе я в Германии не побывал.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты знаешь,что кричат - немцы,


стопудово. ты ни разу на футболе не был.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 305
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да,и не понял.
Казань, алло?
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