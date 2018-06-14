112 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12910

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:25 Цитата: Обликоморале:

что настоящее шампанское только французского п-ва?

Нет, все только натуральное Советское..

Местного розлива..

Футболисты можно сказать тоже настоящие только французские, но тем не менее есть даже как вижу футболисты из арабских стран, которые еще вчера ходили по пескам пустынь в поисках воды, а уже сегодня гордо именуют себя футболистами..

Тем более Салах, мечты которого были как бы устроится на работу официантом в какой нибудь отель в Хургаде и обслуживать наших туристо..