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§ NG.kz
Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпускной состоится завтра, 15 июня. Начало праздничной программы - в 19.00. Планируется, что на празднике соберутся около 2 400 человек. В этом году 11 классов закончили 1 029 школьников.
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§ Seviriya
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет мало закончили, поди половина ушла после 9 класса? :-)
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§ 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12910
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где мои годы, когда я вот так тоже, встречал рассвет за деревней у другого края озера на дороге с одноклассниками..
Еле отходящие от выпитого алкоголя, кто то уже спал там же..
Но перед акиматом мы не встречали..
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* drakon
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13975
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.06.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где мои годы, когда я вот так тоже, встречал рассвет

А мой выпускной был в 1969 году.
Помню,как будто это было - вчера.
Шампанское пили - официально... :lol:
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§ 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12910
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Шампанское пили - официально..

У нас водку, в спортзале отмечали, под столами наливали и в раздевалке девчонки нажирались..
Такие стали все страшные когда напились..
Я наверно тоже далеко не ушел, но не пил особо..
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§ 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12910
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
поди половина ушла после 9 класса?

Ты сколько закончила, Севирия?
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§ 112
Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12910
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня выпуск 1987.
Время практически советское, но уже что то там начинало надламываться..
Выучились по советски, выйдя из школы, оказались не готовы к переменам..
В школах этому не учат оказывается, и вообще никто этому не учил..
А потому лихие 90е, которые мы делали сами, не зная порой что делать и куда идти..
А идти нужно было только вперед, теряя друзей, товарищей, просто отказываясь от знакомых..
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