112 Re: Место проведения выпускного вечера изменили в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12910

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:27 У меня выпуск 1987.

Время практически советское, но уже что то там начинало надламываться..

Выучились по советски, выйдя из школы, оказались не готовы к переменам..

В школах этому не учат оказывается, и вообще никто этому не учил..

А потому лихие 90е, которые мы делали сами, не зная порой что делать и куда идти..

А идти нужно было только вперед, теряя друзей, товарищей, просто отказываясь от знакомых..