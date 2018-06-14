112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11829





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12910

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 Вчера, стоя на коленях, вымаливая себе ПП, в том числе и и другие участники форума за тебя просили, я в одно время, сегодня ты с явным недовольством переставил букву в имени модератора, имея ввиду явное неуважение его за то, что он меня пропускает, ты прежде подставляешь тех, кто за тебя вымаливал это самое ПП..

Зачем так делать то?

Подставлять уже своих, которые за тебя просили и явно оскорблять работников НГ прилюдно?

Тогда нужно и их в первую очередь наказывать, порученцев за тебя..

Может тогда наконец что то дойдет..