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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

С Бобровым по моему как раз тогда непонятки по моему какие то были, что ли. Не помню.
Вместо пива, как бы потом не бежать за воткой. В церьковь за благославлениеим не сходили же, бутцы не окропили святой водой, эхЪ))
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, тревожно как то. все сейчас равны. поэтому ничему не удивлюсь.
но раз приехало столько президентов.
пусть хоть один гол забьют. Жирков забьет.
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* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
что настоящее шампанское только французского п-ва?

Нет, все только натуральное Советское..
Местного розлива..
Футболисты можно сказать тоже настоящие только французские, но тем не менее есть даже как вижу футболисты из арабских стран, которые еще вчера ходили по пескам пустынь в поисках воды, а уже сегодня гордо именуют себя футболистами..
Тем более Салах, мечты которого были как бы устроится на работу официантом в какой нибудь отель в Хургаде и обслуживать наших туристо..
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