/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 2 из 3«123»
Куратор темы: yudjin
* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда после того как он откусил руку Ивановичу, он стал играть так..
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а это наряд уже после укуса Келини , которому он хотел откусить сонную артерию.
Встречайте, Луисо Алберто..
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 05:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и чуть не забыл ложась спать..
Сделал ставку на победу России над Саудитами со счетом 4:1.
Первый тайм 2:1.
Поставил 200 тенге..
Какой там коэффициент?
Профайл

* 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12895
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 05:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И хочу вам напомнить что наш постоянный главный Спонсор - Кампания Марикелло, а это уют и радость в каждом доме, дарит бутылку шампанского первому, кто предскажет правильно счет матча Россия - Аравия..
Кампания Марикелло, мы всегда рядом, мы всегда с вами.
Кампания Марикелло это счастье сегодня, будущее завтра и удачное прошлое вчера..
Кампания Марикелло..
Будьте здоровы, играйте в футбол!
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С началом первого трудового дня всех.
Поехали.
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прогноз- 2-0.
на открытии.
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но как сказал в свое время Ф. Тютчев,
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 08:01]
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///За кубок будут сражаться главные звезды мирового футбола. Всего состоится 64 игры в 11-ти городах на 12-ти стадионах. По данным FIFA, на матчи продано почти 2,5 миллиона билетов, из которых примерно 900 тысяч достались россиянам. На втором месте — фанаты из Америки — чуть меньше 100 тысяч, ненамного отстали бразильцы. Ожидается, что за месяц нашу страну посетят полтора миллиона иностранных болельщиков. Кто-то даже приехал на собственном тракторе. Такое необычное путешествие, растянувшееся на месяц, совершил 70-летний футбольный фанат из Германии.////

из Америки- 100000 человек. это где то триста самолетов.
хотя сами не прошли и, санкции всякие. . триста самолетов.
//летят самолеты, плывут корабли.//.
все на чемпионат. в Россию.///
из Германии только один, на тракторе едит.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легендарные.
..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогноз 2-1.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Сборная России не обращалась к РПЦ за благословением перед чемпионатом мира. Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков: «Конкретных мероприятий, связанных с матчем-открытием, не предусмотрено. Видимо, у футболистов наших есть более важные дела»
ну фсе, алес.)))
Как таг? :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4707
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.06.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
дарит бутылку шампанского

Марио, а ты в курсе, что настоящее шампанское только французского п-ва? :-P
Так что, если кто выиграет, дешевой шипучкой не отделаешься. 8-)
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хусаинов. что то пропал. по имени Бакчан.
А наш универсал - хоккеист- футболист Всеволод Бобров .
он не был в том составе. разве?

Конкретных мероприятий, связанных с матчем-открытием, не предусмотрено.

конечно. вчера все оперные дивы и певцы на Красной Площади давали. концерт
для главных . меня там только не было..
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Прогноз 2-1.


ты меня поставил в тупик. я думал два пива хватит.
а ты на три решил поставить.
вон электрон ящик взял, надеется мексиканцам закатят восемь,
не не знаю точно какой у него ящик.
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
что настоящее шампанское только французского п-ва?


это неправда. если это Французское Шампанское. . то это да.
стереотипы. . остальное- Шампанское.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 3
Всего: 188

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх