alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 295

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:34 ///За кубок будут сражаться главные звезды мирового футбола. Всего состоится 64 игры в 11-ти городах на 12-ти стадионах. По данным FIFA, на матчи продано почти 2,5 миллиона билетов, из которых примерно 900 тысяч достались россиянам. На втором месте — фанаты из Америки — чуть меньше 100 тысяч, ненамного отстали бразильцы. Ожидается, что за месяц нашу страну посетят полтора миллиона иностранных болельщиков. Кто-то даже приехал на собственном тракторе. Такое необычное путешествие, растянувшееся на месяц, совершил 70-летний футбольный фанат из Германии.////



из Америки- 100000 человек. это где то триста самолетов.

хотя сами не прошли и, санкции всякие. . триста самолетов.

//летят самолеты, плывут корабли.//.

все на чемпионат. в Россию.///

из Германии только один, на тракторе едит.