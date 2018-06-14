Цитата: НГ:

вдоль многих трасс их верхняя часть полностью высохла. Это некрасиво и опасно

Может в пильщицкой конторе работают дальтоники, которые не отличают живой зеленый цвет от сухого серого? Судя по фото пилят все подряд, банально на удобной для пилки высоте. Если поставить пильщика поменьше ростом, то высота отпила уменьшится.



Да и с понятием красоты есть серьезные проблемы. Если эти торчащие обрубки считаются красотой, то страшно подумать о том, что считается у них уродством. На фотографиях какие-то апокалиптические пейзажи после нашествия гигантской инопланетной саранчи.



В искусстве есть разные направления и школы. В ландшафтном дизайне по всей видимости тоже появляются свои новаторы и модернисты. Не хватает только названия для этого направления. Предлагаю на выбор:

1. Обрезизм.

2. Ампутизм.

3. Культизм.

4. Остепизм.

5. Отпилизм.

6. Освоизм.

7. ....