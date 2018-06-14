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≡ Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области прокомментировали в филиале «КазАвтоЖол» 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области прокомментировали в филиале «КазАвтоЖол»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32877
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срубленные под корень и обрезанные больше чем наполовину тополя вдоль трассы Костанай - Рудный жители области увидели в начале весны. К началу июня обрезка охватила практически всю лесополосу.
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§ alex_60
Re: Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Это некрасиво ///

некрасиво. теперь он красотой "наблюдается".
изнасилование и города и округи. по другому не скажешь.
хотелось бы ясности, Архимед дал такую команду?
на все эти обрезания. а то молчит. грамоты только вручает.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 10:28]
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§ Маркс
Re: Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 14.06.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
вдоль многих трасс их верхняя часть полностью высохла. Это некрасиво и опасно

Может в пильщицкой конторе работают дальтоники, которые не отличают живой зеленый цвет от сухого серого? Судя по фото пилят все подряд, банально на удобной для пилки высоте. Если поставить пильщика поменьше ростом, то высота отпила уменьшится.

Да и с понятием красоты есть серьезные проблемы. Если эти торчащие обрубки считаются красотой, то страшно подумать о том, что считается у них уродством. На фотографиях какие-то апокалиптические пейзажи после нашествия гигантской инопланетной саранчи.

В искусстве есть разные направления и школы. В ландшафтном дизайне по всей видимости тоже появляются свои новаторы и модернисты. Не хватает только названия для этого направления. Предлагаю на выбор:
1. Обрезизм.
2. Ампутизм.
3. Культизм.
4. Остепизм.
5. Отпилизм.
6. Освоизм.
7. ....
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§ alex_60
Re: Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области...
alex_60


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Сообщений: 295
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Предлагаю на выбор:


сказал бы тоже свой вариант.
но он похоже не для печати.
так что я за вариант номер семь.
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