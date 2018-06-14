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≡ Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области прокомментировали в филиале «КазАвтоЖол» 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области прокомментировали в филиале «КазАвтоЖол»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32875
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срубленные под корень и обрезанные больше чем наполовину тополя вдоль трассы Костанай - Рудный жители области увидели в начале весны. К началу июня обрезка охватила практически всю лесополосу.
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* alex_60
Re: Массовую обрезку деревьев вдоль трасс Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Это некрасиво ///

некрасиво. теперь он красотой "наблюдается".
изнасилование и города и округи. по другому не скажешь.
хотелось бы ясности, Архимед дал такую команду?
на все эти обрезания. а то молчит. грамоты только вручает.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 10:28]
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