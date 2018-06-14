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§ NG.kz
Расписание трансляций матчей ЧМ-2018. Где и во сколько смотреть футбол в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32875
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В течение двух недель, с 14 по 28 июня, 32 сборные будут бороться за выход из своих групп. На данной стадии зрителей ждут как минимум несколько встреч, достойных плеф-офф
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§ Макарыч
Re: Расписание трансляций матчей ЧМ-2018. Где и во сколько...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 688
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 14.06.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
На данной стадии зрителей ждут как минимум несколько встреч, достойных плеф-офф

имелось ввиду плефкофф? :lol: :lol: :lol:
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* alex_60
Re: Расписание трансляций матчей ЧМ-2018. Где и во сколько...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как бы ветка уже есть.
к чему вторая?
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