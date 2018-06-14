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§ NG.kz
Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32875
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июня на заседании Совета глав государств-участников ШОС в Циндао президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил: «В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют». И в связи с этим предложил при торговых операциях производить расчеты в национальных валютах всех стран ШОС. На вопрос, в чем плюсы и минусы этой идеи главы государства для Казахстана, «НГ» попросила ответить экспертов.
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
соответствующей дорожной карты

что за карта, и почему она дорожная?
слух режет. кто это словосочетание вообще придумал?
есть другие нормальные слова вроде. всем понятные.
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§ Victor Yang
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10723
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.06.18 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кто это словосочетание вообще придумал?

Американцы придумали. Тут
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Американцы придумали.


вот и я про то. зачем нам тут американская культура.
есть понятное всем слово -план, планирование.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 08:59]
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более один мистер давно уже сказал.

//Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
— Мистер Фикс////
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§ Kairat stayer
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот и я про то. зачем нам тут американская культура.
есть понятное всем слово -план, планирование.

Цитата:
alex_60:
//Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
— Мистер Фикс////


Чем тебе, заморские названия не нравятся? Как без американской и европейской культуры, товаров, терминов, слов обходится? В настоящее время в быту, повседневной жизни сплошь и рядом англоязычные названия используются (название торговых марок одежды, оргтехники, пунктов питания, магазинов и.т.д.). Тем более молодёжь в недалёком будущем три языка освоит, в том числе английский. Я лично не против слова план, однако, план имеет двоякое значение (план - уличное название марихуаны, высушенные цветы, стебли, семена индийской конопли).
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
план имеет двоякое значение


ну тут каждый думает о своем. ты о марихуане.
я о плане действий.
три языка. ты не прав.
китайский забыл. немецкий. японский. казахский.
а ты все о американской культуре.
нет американской культуры. и никогда не было.
подумай об этом.. на досуге. перед тем как такое говорить.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 10:09]
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о да. постов про Кима настрогал, теперь ты. пп.
веди себя прилично теперь.
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§ Kairat stayer
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нет американской культуры. и никогда не было.


Как нет американской культуры? Сам же упоминал выше, об их культуре, мол не нужна она нам. Цитата:
alex_60:
зачем нам тут американская культура.
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Как нет американской культуры? Сам же упоминал выше,


ты кончай давай. это Янг ссылку дал,
а я сказал , что нам такая фигня не нужна.
говорю же, теперь тебе думать надо, перед тем как на кнопки нажимать.
а ты не понял.
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь- источник сообщает- уже не пройдет.
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§ Kairat stayer
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
веди себя прилично теперь.


Молодец, того и тебе желаю! Спасибо большое, похвально конечно, советы раздаёшь, сам то через огонь и воду прошел, на деле доказав, что не всякий полноправный пользователь-приличный пользователь, культур-мультур, соблюдать призываешь.
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* alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
не всякий полноправный пользователь-приличный пользователь,


не дошло до тебя.
сначала подумай, потом нажимай.
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§ Rexyn
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 28
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 14.06.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Kairat stayer
alex_60
Не забывайте о пунктах Соглашения 2.2.7 и 2.2.8. Выношу устное предупреждение.
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§ Kairat stayer
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не дошло до тебя.
сначала подумай, потом нажимай.


Вот заладил, подумай, нажимай, значить недоступно объясняешь. За бесценные советы из твоего личного опыта, поблагодарил же, лучше жуй морковку, редиску, запасись попкорном и подготовься смотреть Мундиаль (заморское слово-чемпионат мира).
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