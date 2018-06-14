Цитата: alex_60:

вот и я про то. зачем нам тут американская культура.

есть понятное всем слово -план, планирование.

Цитата: alex_60:

//Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!

— Мистер Фикс////



Чем тебе, заморские названия не нравятся? Как без американской и европейской культуры, товаров, терминов, слов обходится? В настоящее время в быту, повседневной жизни сплошь и рядом англоязычные названия используются (название торговых марок одежды, оргтехники, пунктов питания, магазинов и.т.д.). Тем более молодёжь в недалёком будущем три языка освоит, в том числе английский. Я лично не против слова план, однако, план имеет двоякое значение (план - уличное название марихуаны, высушенные цветы, стебли, семена индийской конопли).