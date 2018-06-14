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§ NG.kz
Конкурс флешмобов прошел в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Золотые правила здоровья» - именно так называется программа в рамках которой на этой неделе прошел городской конкурс флешмобов по профилактике кишечных заболеваний среди пришкольных лагерей.
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§ Victor Yang
Re: Конкурс флешмобов прошел в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.06.18 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елена Петренко, для начала ознакомьтесь с понятием "Флешмоб", а потом и статью можно писать. Что за привычка использовать иностранные слова невпопад, не вникая в их суть?
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