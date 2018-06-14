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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12892
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда после того как он откусил руку Ивановичу, он стал играть так..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12892
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а это наряд уже после укуса Келини , которому он хотел откусить сонную артерию.
Встречайте, Луисо Алберто..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12892
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 05:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и чуть не забыл ложась спать..
Сделал ставку на победу России над Саудитами со счетом 4:1.
Первый тайм 2:1.
Поставил 200 тенге..
Какой там коэффициент?
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12892
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 05:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И хочу вам напомнить что наш постоянный главный Спонсор - Кампания Марикелло, а это уют и радость в каждом доме, дарит бутылку шампанского первому, кто предскажет правильно счет матча Россия - Аравия..
Кампания Марикелло, мы всегда рядом, мы всегда с вами.
Кампания Марикелло это счастье сегодня, будущее завтра и удачное прошлое вчера..
Кампания Марикелло..
Будьте здоровы, играйте в футбол!
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С началом первого трудового дня всех.
Поехали.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прогноз- 2-0.
на открытии.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но как сказал в свое время Ф. Тютчев,
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.

[Исправлено: alex_60, 14.06.2018 - 08:01]
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