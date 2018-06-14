112 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12892

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:34 И хочу вам напомнить что наш постоянный главный Спонсор - Кампания Марикелло, а это уют и радость в каждом доме, дарит бутылку шампанского первому, кто предскажет правильно счет матча Россия - Аравия..

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