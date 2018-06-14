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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда после того как он откусил руку Ивановичу, он стал играть так..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а это наряд уже после укуса Келини , которому он хотел откусить сонную артерию.
Встречайте, Луисо Алберто..
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