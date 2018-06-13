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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ yudjin
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5358
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21 чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Кроме того, на чемпионате впервые будет использована система видеопомощи арбитрам.
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§ yudjin
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5358
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Талисман
Официальным талисманом турнира стал волк Забивака, который был выбран по результатам голосования 22 октября 2016 года в эфире Первого канала в программе «Вечерний Ургант». В презентации участвовали известные футболисты Роналдо (Бразилия) и Звонимир Бобан (Хорватия)


Ссылки на другую информацию о ЧМ-2018:
Википедия

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
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§ 112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Светофор, зеленая карточка будет применяться?
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§ yudjin
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5358
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расписание матчей
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5358
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где смотрим?
Транслировать футбольные матчи, которые будут проходить в России, разрешено трем телеканалам.

«Первый»;
«Матч-ТВ»;
«Россия-1».

Больше всех фанатам футбола представят игры ЧМ на канале «Матч-ТВ», там же будут доступны повторы всех передач, которые были показаны на «Первом» и «Россия-1». Права на просмотр чемпионата в этом году остались за «2 Спорт 2». Сумма вложений составила 2 млрд рублей.

В связи с тем, что «Матч-ТВ» является лидером в трансляциях спортивных соревнований, поэтому другим каналам досталось меньше прав. Церемонию открытия и первую игру все же покажет Первый канал. Ему же доверили и показ 30 матчей, каналу «Матч ТВ» — 30, а «России-1» — всего 7.

14 июня в 17:30 мск стартует открытие и первая игра сборных России и Саудовской Аравии. Финальная игра будет в онлайн режиме на телеканале «Россия 1».

Казахстанцы смогут увидеть это событие в прямом эфире телеканала «Qazsport» в 20:30 по времени Астаны. До этого в 20:10 на канале пройдет студийная программа, а сразу после, первый матч турнира Россия — Саудовская Аравия.

Остальные матчи чемпионата мира по футболу-2018 будут в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport.

"Перед каждым матчем будет выходить информационно-аналитическая передача "Праздник футбола в России", где будут обсуждаться особенности предстоящих игр. Также на протяжении всего чемпионата болельщиков ждут ежедневный и еженедельный обзоры прошедших матчей", — сообщил председатель правления АО "РТРК "Qazaqstan" Ерлан Карин.

[Исправлено: yudjin, 13.06.2018 - 23:41]
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§ elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.06.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну уважил, спасибо Юджин! Болеть будем всем форумом.
Лично у меня три фаворита, Аргентина, Германия и Франция.
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§ yudjin
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5358
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лично у меня три фаворита, Аргентина, Германия и Франция.

Тем временем, математики предсказали победителя.

Бразилия станет победителем чемпионата мира по футболу - 2018, а сборная России выйдет из группы с вероятностью примерно в 65 процентов, заявляют ученые из Университета Инсбрука.
"У Бразилии максимально высокие шансы на победу - вероятность ее чемпионства составляет около 16,6 процента. За ней следует Германия - она победит с вероятностью в 15,8 процента, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансом в 12 процентов. Наиболее вероятный финал - встреча Бразилии и Германии", - пишут ученые из Университета Инсбрука (Австрия).

Объединив и усреднив эти данные, ученые пришли к выводу, что круг потенциальных чемпионов мира фактически не поменялся со времен ЧМ-2014 - помимо Бразилии, Германии, Испании и Франции, на это также претендуют Бельгия и Аргентина, шансы на победу которых составляют 8 и 7 процентов соответственно. Вероятность выигрыша всех остальных команд заметно ниже пяти процентов.
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§ yudjin
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5358
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вам цены на билеты
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.06.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Тем временем, математики предсказали победителя.

Жребий и его величество случай, расчёты расчётами, но если бы всё можно было бы так рассчитать, то все бы в лото выигрывали. будем посмотреть ;-)
Всегда найдётся место "тёмной" лошадке. И смогут нас удивить.
На ОИ по хоккею, тоже было, что ну всё конец. Ан нет... :lol:

[Исправлено: elektron, 13.06.2018 - 19:08]
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то отдельная ветка про футбол..
А то непонятно было в какой теме Болеть и делиться эмоциями..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болеем пока за Рональдо и его команду..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рональдо и Каравай..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конечно же Неймар..
Неймар красавчик..
Сборная Бразилии..
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не понимаю как болеть за Италию без Жана Буффона?
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§ 112
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12890
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и конечно сборная Уругвая..
Один из лучших нападающих Мира, питбуль своего рода, гончая овчарка, Луисо Суарес..
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