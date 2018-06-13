yudjin Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5358

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:37 Где смотрим?

Транслировать футбольные матчи, которые будут проходить в России, разрешено трем телеканалам.



«Первый»;

«Матч-ТВ»;

«Россия-1».



Больше всех фанатам футбола представят игры ЧМ на канале «Матч-ТВ», там же будут доступны повторы всех передач, которые были показаны на «Первом» и «Россия-1». Права на просмотр чемпионата в этом году остались за «2 Спорт 2». Сумма вложений составила 2 млрд рублей.



В связи с тем, что «Матч-ТВ» является лидером в трансляциях спортивных соревнований, поэтому другим каналам досталось меньше прав. Церемонию открытия и первую игру все же покажет Первый канал. Ему же доверили и показ 30 матчей, каналу «Матч ТВ» — 30, а «России-1» — всего 7.



14 июня в 17:30 мск стартует открытие и первая игра сборных России и Саудовской Аравии. Финальная игра будет в онлайн режиме на телеканале «Россия 1».



Казахстанцы смогут увидеть это событие в прямом эфире телеканала «Qazsport» в 20:30 по времени Астаны. До этого в 20:10 на канале пройдет студийная программа, а сразу после, первый матч турнира Россия — Саудовская Аравия.



Остальные матчи чемпионата мира по футболу-2018 будут в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport.



"Перед каждым матчем будет выходить информационно-аналитическая передача "Праздник футбола в России", где будут обсуждаться особенности предстоящих игр. Также на протяжении всего чемпионата болельщиков ждут ежедневный и еженедельный обзоры прошедших матчей", — сообщил председатель правления АО "РТРК "Qazaqstan" Ерлан Карин.



[Исправлено: yudjin, 13.06.2018 - 23:41]