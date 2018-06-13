112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11817





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12888

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:07 Проверка водогрейки







Если вы планируете поставить бойлер по истечении 14ти дней возврата, но не знаете работает он или нет, проверяем так..

Я выкрутился таким образом..

Кстати не могу влезть в свою тему ремонта, хотя она уже не моя а 211го, который там был модератором?☆