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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарские дети спокойно играют..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарский перекус и в дорогу..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарская мечеть..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спорткомплекс..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарская школа..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарский Март..
Торговый дом..
Кстати купленный за копейки и восстановленный..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно качарский подъезд..



Как видно велосипеды никто не привязывает на замок..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры. Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа" //
у кого нет домбры- что теперь делать. у меня нет.
гитара была. куда делась- не знаю.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/ церемонию также посетят другие главы государств и правительств, в частности президенты Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Руанды избранный президент Парагвая, премьеры Армения и Ливана, наследный принц Королевства Саудовская Аравия, а также председатель президиума Верховного народного собрания КНДР», //

теперь видно. кто наши друзья.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Футболисты сборной России по футболу сыграют в стартовом поединке предстоящего чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии в домашнем комплекте формы красного цвета. Вратарский комплект будет зеленого цвета.//

кто бы сомневался. гимн СССР надеюсь включат по ошибке .
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жареный хлеб по советски..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12888
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверка водогрейки



Если вы планируете поставить бойлер по истечении 14ти дней возврата, но не знаете работает он или нет, проверяем так..
Я выкрутился таким образом..
Кстати не могу влезть в свою тему ремонта, хотя она уже не моя а 211го, который там был модератором?☆
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