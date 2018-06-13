|Цитата:
elektron:
Лично у меня три фаворита, Аргентина, Германия и Франция.
Тем временем, математики предсказали победителя.
Бразилия станет победителем чемпионата мира по футболу - 2018, а сборная России выйдет из группы с вероятностью примерно в 65 процентов, заявляют ученые из Университета Инсбрука.
"У Бразилии максимально высокие шансы на победу - вероятность ее чемпионства составляет около 16,6 процента. За ней следует Германия - она победит с вероятностью в 15,8 процента, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансом в 12 процентов. Наиболее вероятный финал - встреча Бразилии и Германии", - пишут ученые из Университета Инсбрука (Австрия).
Объединив и усреднив эти данные, ученые пришли к выводу, что круг потенциальных чемпионов мира фактически не поменялся со времен ЧМ-2014 - помимо Бразилии, Германии, Испании и Франции, на это также претендуют Бельгия и Аргентина, шансы на победу которых составляют 8 и 7 процентов соответственно. Вероятность выигрыша всех остальных команд заметно ниже пяти процентов.