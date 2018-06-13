112 Re: Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12878

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:44 Но с другой стороны, я например свою зарегистрировать смогу как наемную работницу и впишу ей зп 40 тысяч..

Я же с этой стороны, мне выгодно сейчас открыться как бы?

И так поступят миллионы граждан.

Вот через лет 5 можно тогда и пересматривать налогообложение.

Я так думаю, на открытость и расчет.

Как раннее когда то с мораториями на бизнес..

Мне помогает еще одна племяшка, я могу и ее как работницу вписать за 40 тысяч..

В результате я могу сделать вместо нуля двух работников..

Пусть не по 65 тысяч, по 40, но они выигрывают то что у них стаж пойдет, государство выигрывает то что люди зарегистрировались, я может быть немного проигрываю из за беготни, но сплю спокойней..

Так что Серик немного горячится..