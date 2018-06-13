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§ NG.kz
Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в налоговом законодательстве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению депутата, из-за недостаточного информирования населения о снижении налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников 1 января народ будет недоволен.
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§ Валентин
Re: Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7406
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 13.06.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что сделает работодатель МСБ, у которого таких работников очень много? Он снизит заработную плату до 60 тысяч, оставшуюся часть в 5000 тенге поделит на два, 2500 – работнику в конверте, 2500 – себе в карман, и он выигрывает. Это схема, и мы людей толкаем на это", – высказал он свои опасения.


Это объяснили для тех работодателей, кто ещё не догадался?))
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§ Victor Yang
Re: Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10721
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.06.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из зарплаты 60 тысяч тенге 28 тысяч (28 тысяч – это минимальная заработная плата в РК) налогом не облагаются. Индивидуальный подоходный налог сейчас высчитывается в размере 10% от оставшейся части и составляет 3200 тенге (десятая часть от 32 000). Но после введения новой нормы работники с зарплатой 60 000 тенге будут получать ежемесячно примерно на 2880 тенге больше, объяснил сенатор. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31316
Сенатор забыл ОПВ - они также не облагаются налогом, а значит ещё 6000 вычесть нужно - итого налогами облагается сумма 26000 и разница составит 2340 тенге.
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§ 112
Re: Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но с другой стороны, я например свою зарегистрировать смогу как наемную работницу и впишу ей зп 40 тысяч..
Я же с этой стороны, мне выгодно сейчас открыться как бы?
И так поступят миллионы граждан.
Вот через лет 5 можно тогда и пересматривать налогообложение.
Я так думаю, на открытость и расчет.
Как раннее когда то с мораториями на бизнес..
Мне помогает еще одна племяшка, я могу и ее как работницу вписать за 40 тысяч..
В результате я могу сделать вместо нуля двух работников..
Пусть не по 65 тысяч, по 40, но они выигрывают то что у них стаж пойдет, государство выигрывает то что люди зарегистрировались, я может быть немного проигрываю из за беготни, но сплю спокойней..
Так что Серик немного горячится..
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§ Мейрам
Re: Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 13.06.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На миллионеров и миллиардеров прогрессивный налог введите
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§ 112
Re: Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мейрам:
миллионеров и миллиардеров прогрессивный налог введите

У них налоги и так по самые.... уши..
Площадь на 10 миллионов долларов на день Рождения одного города кто то подарил..
Кто то на 150 миллионов евро еще что то..
С них как раз то и трясут по полной..
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* elektron
Re: Сенатор Бектурганов призвал доходчиво объяснять изменения в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.06.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У них налоги и так по самые.... уши..

Это не налоги, а пожертвования, которые они могут списывать.
Прогрессивный налог подразумевает повышение % налога по отношению к доходам.
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