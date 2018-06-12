pro100tak Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя... #4





(Пользователи) Сообщений: 30

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 01:58 Думаю, за примерами далеко таким кадрам ходить не надо. Совету по этике надо обсудить такой вопрос. Здания районных акиматов типовые, по крайней мере, во многих районах так. И в этих зданиях две лестницы на третий этаж. И одна из лестниц только для акима района. Почему? Нет денег на лифт? Может, подъемником, и окно сделать дверью? Чтобы аким района не путался под ногами сотрудников. Простые посетители же не имеют доступ к телу, точнее, к телам замов, начальников управлений и пр. и др. Других же там же нет, кроме сотрудников. Стесняется своего вида аким района? К чему это? Выделиться, типа, белая кость? В Степи в любую юрту мог зайти любой путник или проситель. А что сейчас? На "Рухани жангыру" такие деньжищи тратят. Проекты, подпроекты... Под козырек любую команду сверху берет такой аким, а дальше что? По отдельной лестнице, только не вниз, как у Меладзе, а вверх? Домой, правда, вниз идет.