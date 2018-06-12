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≡ Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя управления госдоходов предложил Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После того, как чиновник зашел в кафе и поздоровался с компанией, мужчины приветствовали его стоя, а Сыздыкова вставать не стала. За что и получила от Кенжетая Муканова порцию оскорблений и нецензурной брани.
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§ 112
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.06.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Ну сидим мы тут форумчане в Макдональсе..
Приходит Администрация сайта, всем составом..
Я например привстану и поздороваюсь, подойду и все такое..
Это же общечеловеческие ценности..
Неужели кто то из форумчан вразвалку будет сидеть нога на ногу или вообще на столе и исподлобья смотреть на них или вообще делать вид что не замечает в полуметре от себя наше начальство?
Эдакий Тони Монтана из фильма Лицо со шрамом?
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§ pro100tak
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
pro100tak


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Сообщений: 30
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.06.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чел отождествлял себя со своим портфелем (креслом, должностью). Мужчины обычно здороваются-приветствуют друг друга стоя. А он подумал, что они подскочили, чтобы изогнуться в раболепном поклоне? И не пригнула ноги Сыздыкова? И, кстати, что думает по этому СМС тот, которому следовало бы об этом подумать? А этот начальничек, наверное, берет с кого-то пример. С кого? Не расспросили на Совете? С чего он взял, что при его сиятельном появлении должны все встать? Был такой анекдот. Черчилль решил было не вставать при появлении Сталина на Подстамской конференции, и вспомнил об этом уже стоя и хлопая в ладоши. Этот пуп или пупок тоже хотел. Прям как Черномырдин, "и хочу... и буду хотеть...". А таких надо не просто увольнять, а с волчьим билетом. Вот тогда будет "Рухани жангыру" в действии, в части модернизации сознания.
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§ ElleR
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
ElleR


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Сообщений: 16
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 13.06.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Неужели кто то из форумчан вразвалку будет сидеть нога на ногу или вообще на столе и исподлобья смотреть на них или вообще делать вид что не замечает в полуметре от себя наше начальство?

Муканов начальник Сыздыковой?

"Муканов приехал в кафе «Пристань» в Костанае, где уже отдыхали Сыздыкова с супругом и друзьями. Они были знакомы с Мукановым."

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31310?1528830016
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§ pro100tak
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
pro100tak


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Сообщений: 30
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.06.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, за примерами далеко таким кадрам ходить не надо. Совету по этике надо обсудить такой вопрос. Здания районных акиматов типовые, по крайней мере, во многих районах так. И в этих зданиях две лестницы на третий этаж. И одна из лестниц только для акима района. Почему? Нет денег на лифт? Может, подъемником, и окно сделать дверью? Чтобы аким района не путался под ногами сотрудников. Простые посетители же не имеют доступ к телу, точнее, к телам замов, начальников управлений и пр. и др. Других же там же нет, кроме сотрудников. Стесняется своего вида аким района? К чему это? Выделиться, типа, белая кость? В Степи в любую юрту мог зайти любой путник или проситель. А что сейчас? На "Рухани жангыру" такие деньжищи тратят. Проекты, подпроекты... Под козырек любую команду сверху берет такой аким, а дальше что? По отдельной лестнице, только не вниз, как у Меладзе, а вверх? Домой, правда, вниз идет.
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§ alex_60
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зайдите в любое подобное заведение.
госслужащие отдыхают. и днем и ночью.
"мужчины " встают.
военная тайна.
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§ Обликоморале
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4702
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.06.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее решение. Ибо не ... Другим наука, возмжно. Хотя особо и не уверен, но все же.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34692&forumid=1
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§ 112
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
Муканов начальник Сыздыковой?

Ну и Тимур например с администрации не начальник непосредственный мне..
Однако же, думаю даже и ты привскочишь и отдашь ему дань Уважения..
Разве не так?
Нургельды например, хоть его тут уже и нет, но я так же отдам дань Уважения, подойдя к нему, встав со своего теплого места..
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§ Мейрам
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 13.06.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За что и получила от Муканова порцию оскорблений и нецензурной брани.

Муж заступился, надеюсь, за супругу? Не обязательно кулаками, но хотя бы красным цензурным словечком?
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§ Dron
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 13.06.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну и Тимур например с администрации не начальник непосредственный мне..
Однако же, думаю даже и ты привскочишь и отдашь ему дань Уважения..
Разве не так?
Нургельды например, хоть его тут уже и нет, но я так же отдам дань Уважения, подойдя к нему, встав со своего теплого места..

Ну это ты привстанешь, что бы поздароваться, потому что мужик, а у нас так принято.
Но почему женщина должна подскакивать при появлении какого то там знакомого мужика?
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§ 112
Re: Уволить с должности за неэтичное поведение руководителя...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Но почему женщина должна подскакивать при появлении какого то там знакомого мужика?


Хм..
Вот это Что?

- 8 апреля 2018 года Муканов с сотового номера на сотовый номер Сыздыковой отправлял СМС, «противоречащие общепринятым морально-этическим нормам».

У кого то еще чья то жена общается по СМС с непристойным человеком открыто при тебе, выслушивая непристойные слова?
Да если бы я узнал об этом, то, как она сама ведет себя с чужим мужиков, который с ней общается посредством непристойных слов, я бы ее там же на месте сам....
И в такое заведение обычно с женами не ходят..
Так что все правильно сделал Руководитель..
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