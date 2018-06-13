/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хорошей погоде в Костанайской области не дают установиться арктические воздушные массы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Хорошей погоде в Костанайской области не дают установиться арктические воздушные массы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская область находится в области прохождения атмосферных фронтов, это и является причиной переменчивой погоды. В последнее время в регион периодически идет заброс холодных воздушных масс из района Карского моря.
Читать новость

§ Seviriya
Re: Хорошей погоде в Костанайской области не дают установиться...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
человечки опять не довольны будут будет нытье вытье , а оно надо кому то? :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 112
Re: Хорошей погоде в Костанайской области не дают установиться...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши рудненские турбазы попадают по полной..
Все ждем не дождемся шашлычки там пожалить..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 129
Пользователей: 1
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх