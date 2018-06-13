elektron Re: Обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ осудили в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1340

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 Цитата: Seviriya:

предание суду

А подсудимый -преданый суду Цитата: 112:

Вот скажите мне за Што?

Мошенничество и подстрекательство к даче взятки.



Мне другое не понятно: Цитата- "Приговор в отношении бывшего сотрудника департамента КНБ Бахыта УСЕНОВА"

далее по тексту: "Я понял, что он просто мошенник. Спросил у других сотрудников ДКНБ, кто он вообще такой. Мне объяснили, что у него уже есть судимость за мошенничество и поэтому его уволили из ДКНБ."



как могли вообще принять на службу в ДКНБ уже судимого?

Там ещё копать и копать...