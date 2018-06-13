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§ NG.kz
Обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ осудили в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении бывшего сотрудника департамента КНБ Бахыта УСЕНОВА, который обвинялся по двум статьям УК РК - 190 ч. 1 (мошенничество) и 367 ч. 2 (подстрекательство к даче взятки в значительном размере) - в суде № 2 Костаная вынесли сегодня.
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§ Seviriya
Re: Обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ осудили в...
Seviriya


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Сообщений: 82
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ вы хоть старый термин используйте
хоть вид статья иметь будет а то осудили, осуждают за аморалку и антиобщественное поведение если что. предание суду
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§ 112
Re: Обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ осудили в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Вот скажите мне за Што?
За то что выявил очередного Взяткодателя, который вздумал понакупать себе должностя?
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* elektron
Re: Обвиняемого в мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ осудили в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.06.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
предание суду

А подсудимый -преданый суду ;-) Цитата:
112:
Вот скажите мне за Што?

Мошенничество и подстрекательство к даче взятки. :-x

Мне другое не понятно: Цитата- "Приговор в отношении бывшего сотрудника департамента КНБ Бахыта УСЕНОВА"
далее по тексту: "Я понял, что он просто мошенник. Спросил у других сотрудников ДКНБ, кто он вообще такой. Мне объяснили, что у него уже есть судимость за мошенничество и поэтому его уволили из ДКНБ."

как могли вообще принять на службу в ДКНБ уже судимого?
Там ещё копать и копать...
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