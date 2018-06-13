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§ NG.kz
«Здесь меня не услышали» - прения по делу о смертельном ДТП с участием полицейского прошли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родственники погибшего вспоминали, каким человеком он был, их адвокат говорил о нелогичности действий подсудимого, а защитник Таутенова пытался доказать, что допущенные во время следствия ошибки приведут к непоправимым последствиям.
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§ 112
Re: «Здесь меня не услышали» - прения по делу о смертельном ДТП...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну по неосторожности дают максимум 2.5 года колонии поселения..
В принципе тут все верно по суду..
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