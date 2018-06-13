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≡ Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и государство его прижмёт – мажилисмен		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и государство его прижмёт – мажилисмен
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.06.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилисмен Айкын Конуров, комментируя задержания в казахстанских нацкомпаниях, отметил, что государство начало системную работу по проверке квазигосударственного сектора.
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§ Мейрам
Re: Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 13.06.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали эти взяточники(( Можно же было сразу при приеме на работу отсечь таковых, или делайте их работу прозрачной, чтобы общество видело все движения денег
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§ Алиса
Re: Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4161
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.06.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мейрам:
Можно же было сразу при приеме на работу отсечь

Эээ, Мейрам... Когда они устраиваются на работу или их устраивают - они чистейшие как стеклышко, как чешский хрусталь сияют, как слеза прозрачны .... :lol: :lol: :lol:
Всё нутро, истинная суть вылазит уже в процессе...

Автор, я не поняла: Цитата:
казигоссектора
или Цитата:
квазигоссектор
???

[Исправлено: Алиса, 13.06.2018 - 20:40]
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§ 112
Re: Квазигоссектор перестал быть священной коровой, и...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как все упорядочено..
Даем воровать десятки лет, потом говорим что Государство прижмет..
Даем давать взятки десятилетиями и потом опять говорим Государство пересажает всех..
Но устраиваются новые люди и все начинается сначала..
Государство..
Ты лично сам можешь?
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