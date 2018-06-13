Цитата: Мейрам:

Можно же было сразу при приеме на работу отсечь

Эээ, Мейрам... Когда они устраиваются на работу или их устраивают - они чистейшие как стеклышко, как чешский хрусталь сияют, как слеза прозрачны ....

Всё нутро, истинная суть вылазит уже в процессе...



Автор, я не поняла: Цитата: казигоссектора или Цитата: квазигоссектор ???



[Исправлено: Алиса, 13.06.2018 - 20:40]