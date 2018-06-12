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§ NG.kz
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было это в те времена, когда подштанники еще не назывались термобельем, а дети умели лазать по деревьям. Тогда в спектр методов взращивания потомков непременно входило трудовое воспитание.
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§ Seviriya
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это квартиросъемщики

хех, а у нас государство кому то квартиры раздаривает? поезд ушел 25.12.1991 года! канул в Лету и весь госстрой и госплан щяз там бешеный принтер заседает, он не допускает мысли чтобы законы, их в этой стране 4000000000 и все они НЕ работают нормально, еу в какой стране собственных граждан будут штрафовать только за то, что они просрочили срок У Р? учетной регистрации на временном пребывании? нигде в ЕС этого нет. :lol:
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
могу согласиться с тем, что все граждане бросают мусор.

Тебя кто просит соглашаться?
Просто посмотри вокруг..
А потом эти самые граждане фотают на Васап и требуют чтобы кто то за ними убрал..
Остальное, СССР, Капитализм, Популизм и Сексуальные меньшинства, ну что на это ответить?
Это не формат темы как таковой..
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12878
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Порядок - это гармония, нечто более высокое, че

Цитата:
Маркс:
Обычно те, кому беспорядок колет глаза, не

Ты говоря о беспорядке, имел ввиду нечто Высшее?
Тогда к чему ты привел беспорядок в тему Мусора?
То есть столб освещения имеет быть место, это порядок.
Если он потух это беспорядок?
То же ровно самое и с мусором.
Порядлк, когда чисто..
Что ты там словами то начинаешь играть, не имея возможности ответить самому?
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