Seviriya Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus #30





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 18:24 Цитата: Маркс:

Это квартиросъемщики

хех, а у нас государство кому то квартиры раздаривает? поезд ушел 25.12.1991 года! канул в Лету и весь госстрой и госплан щяз там бешеный принтер заседает, он не допускает мысли чтобы законы, их в этой стране 4000000000 и все они НЕ работают нормально, еу в какой стране собственных граждан будут штрафовать только за то, что они просрочили срок У Р? учетной регистрации на временном пребывании? нигде в ЕС этого нет.