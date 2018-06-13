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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарские дети спокойно играют..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарский перекус и в дорогу..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарская мечеть..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спорткомплекс..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарская школа..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качарский Март..
Торговый дом..
Кстати купленный за копейки и восстановленный..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно качарский подъезд..



Как видно велосипеды никто не привязывает на замок..
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