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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В городе Москва.


вру. Колумбия в Казань. Коста Рика - В Питер..
СаудовскаяАравия= в Москву. приземлилась.
на матч века. все первые лица. наш тоже.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швеция в Геленджик.
Ибрагимович пролетел .
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
англичане приземлись в Питере.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
оживлю знания. а то все Итуруп да Кунашир.


Конечно оживи, вышеуказанные острова (Рюко, Дяоюйдао) оккупированные японцами, принадлежность которых оспаривается китайцами, спорные территории.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///«Я не готовил свою речь, но мне нужно сказать достаточно. Некоторые парни очень долго ждали этого момента. Мы бы никогда не были здесь без поддержки наших родителей, родственников и друзей... Давайте забьем на это», — заявил Кузнецов.///

нормально так сказал. сразу видно что русский человек..
сказал как отрезал.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, мне гараж предлагают купить, который я арендую лет 7..
И нельзя отказать..
Цена покупки штука зелеными рублями..
Теперь начну искать денешку..
Зато если свой будет, то можно его и перекрыть уже по новой..
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, что чемпионат мира стартует 14 июня матчем открытия между сборными России и Саудовской Аравии встреча пройдет на московском стадионе "Лужники".
по нашему в 21.00 так как там будет наш первый.,
все госслужащие с зп 180000 должны смотреть.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже буду смотреть .
с котом. с Матросом..

[Исправлено: alex_60, 13.06.2018 - 16:18]
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Госслужащим в Астане увеличат обед до 2-х часов для похода в бассейн и на фитнес///

теперь так.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 264
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плохие новости..

//Режиссер Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии, подробности произошедшего пока неизвестны. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на источник.///
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и опять родные степи..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Качар..
Поселок горняков..



[Исправлено: 112, 13.06.2018 - 18:27]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда, встречает нас деревенской непринужденностью..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственная и неповторимая дорога в Качарах..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12869
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворах все как у людей, с кочками и ямками..
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Ответить Новый топик
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