|Цитата:
112:
А ты не считаешь сколько харчков и окурков дворник убирает за вами в многоэтажках и это еще хорошо, бутылки, презервативы, прокладки, все летит вниз, что не смывается в унитазе..
Обычно те, кому беспорядок колет глаза, не будут швырять из форточек бычки и мусорные пакеты. Не станут бросать фантик от конфеты и плевать на тротуар. А вот те, кому безразличен беспорядок, никогда не заметят дисгармонии, а значит для них это будет считаться нормальным состоянием окружающей среды. Они априори не будут пытаться навести порядок, поэтому и призывать их к этому бессмысленно.
Кстати, по городскому порядку можно судить о начальстве. Если оно любит порядок у себя дома, то будет стараться навести порядок и на улицах города, а если домашний уют безразличен, то и городской беспорядок будет казаться нормой.
Цитата:
112:
Кстати подъезд собственный я мою и не перетруждаюсь..
У меня нет собственного подъезда, я не местный олигарх. А так бы тоже не перетруждался.