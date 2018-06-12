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§ NG.kz
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32868
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.06.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было это в те времена, когда подштанники еще не назывались термобельем, а дети умели лазать по деревьям. Тогда в спектр методов взращивания потомков непременно входило трудовое воспитание.
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* Маркс
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.06.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Крылечко в их подъезде должны чистить только соответствующие на то службы.. Они же платят в ПКСК..

Ну так капитализм же настал. Я буду чистить крылечко, а дворник будет получать деньги? А завтра подъезд не помоют, тоже хватать тряпку? На Абая вон плитка провалилась, тоже собираться в поход, а то кто-нибудь из родственников сковырнется?

После тяжелой основной работы остаются только силы на жалобы и народные новости. Да и инструментов на все работы не напасешься. Не у каждого в углу ломик стоит, чтобы сколоть лед на крылечке у подъезда.
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§ Seviriya
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

у меня еще пять сеток по два ведра..

хех, так мало? стесняться надо своей бедности не в пример богатству. :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Мишаня
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 531
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 13.06.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Крылечко в их подъезде должны чистить только соответствующие на то службы..
Они же платят в ПКСК

И правильно рассуждают. Так ты можешь опуститься до того, что воду самому качать, мусор самому вывозить и каналью выносить, при этом исправно оплачивая услугиЦитата:
112:
Они не пойдут с жалобой в акимат или в ПКСК, они напишут это на Васап-жалобу в НГ

Это плохо? Как альтернатива жалобы на дармоедов.
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§ Мишаня
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 531
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 13.06.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Но все же мировоззрение формируется в семье

Все верно. Только школы тоже не надо скидывать со счета.Цитата:
Trueman4400:
И дача на западе это не наша дача за городом

Да и дети там другие. Ювенал, понимаешь... И мы к этому идем. К моему личному сожалениею.
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
правильно рассуждают. Т

Я про то и говорю..
Не беда что это в их интересах..
Насчет воды, да, я сам ставлю фильтры и не требую качества хорошей воды и плачу за нее, потому как понимаю что дешево плачу..
То же самое мусор.
Ну плачу я 245 тенге или сколько там сейчас, за одного.
Но выкидываю за десятерых иногда..
Потому что "нагреваю" мусорные кампании..
Газ тоже самое..
А то что птшут жалобы на Всап, это еще и низко..
Пример про собачонку я уже показал..
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
буду чистить крылечко, а дворник будет получать деньги?

Хех..
А ты не считаешь сколько харчков и окурков дворник убирает за вами в многоэтажках и это еще хорошо, бутылки, презервативы, прокладки, все летит вниз, что не смывается в унитазе..
Включая мусор с мешочных пылесборников..
То есть на это ты не смотришь, то что за тобой убирают, потому как ты не должен сам сорить этими вещами с балконов, а крылечко для себя тебе выражаясь по советски, "впадлу" почистить?
Кстати подъезд собственный я мою и не перетруждаюсь..
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* Маркс
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Маркс


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Сообщений: 28
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.06.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты не считаешь сколько харчков и окурков дворник убирает за вами в многоэтажках и это еще хорошо, бутылки, презервативы, прокладки, все летит вниз, что не смывается в унитазе..

Обычно те, кому беспорядок колет глаза, не будут швырять из форточек бычки и мусорные пакеты. Не станут бросать фантик от конфеты и плевать на тротуар. А вот те, кому безразличен беспорядок, никогда не заметят дисгармонии, а значит для них это будет считаться нормальным состоянием окружающей среды. Они априори не будут пытаться навести порядок, поэтому и призывать их к этому бессмысленно.

Кстати, по городскому порядку можно судить о начальстве. Если оно любит порядок у себя дома, то будет стараться навести порядок и на улицах города, а если домашний уют безразличен, то и городской беспорядок будет казаться нормой.
Цитата:
112:
Кстати подъезд собственный я мою и не перетруждаюсь..

У меня нет собственного подъезда, я не местный олигарх. А так бы тоже не перетруждался.
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* Маркс
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Маркс


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Сообщений: 28
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
а крылечко для себя тебе выражаясь по советски, "впадлу" почистить?

Выражение "впадлу" отнюдь не советское.
"Происходит от ивр. פדה «выкупать, освобождать (от рабства, плена)». Изначально использовалось для обозначения человека, неспособного отдать карточный долг в камере. Его долг «перекупался» кем-либо, а он попадал в зависимость от перекупившего."
То есть почистить крыльцо "впадлу" - означает попасть в зависимость к тому, кто должен это делать, чтобы своим рабским трудом отработать жалкую часть данной зависимости.
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Обычно те, кому беспорядок колет глаза, не будут швырять из форточек бычки и мусорные пакеты. Не станут бросать фантик от конфеты и плевать на тротуар. А во

Господи..
Пройдись после уборки дворника под любой многоэтажкой утром после убоки и потом на следующее утро перед..
Бросают, бросали и будут бросать все граждане, особенно те, кто говорит что это работа дворника, убирать его собственные экстременты..
И не нужно тут врать Маркс прежде всего сэбэ..
И да, по порядку судят не по начальнику, по порядку , то есть мусору, судят по людишкам, заселяющим эти многоэтажки..
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
еня нет собственного подъезда, я не местный олигарх

Это к чему приплел?
То есть чтобы оправдать что все тут чужое и можно только выйдя из собственной квартиры обхаркивать и обгаживать все и вся и при этом причитать почему тут так грязно, ведь кому то платят за то, что убирает твои хорчки?
В этом вы все..
В этом весь ваш род людской..
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Выражение "впадлу" отнюдь не советское.

Это наше советское..
В то время Википедии не было, так что не надо..
И только узнал что почистить крылечко для своего детеныша, тебе "впадлу", потому что этим под следующее утро должна заниматься баба Маша дворничиха с метлой..
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§ 112
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому теперь детеныши видя это, что папе никто не заплатит за подъезд, где они живут, в котором папа бесконечно гадит харчками, плевками и цыгарами, включая балкон, потому детеныши растут пофигистами и вообще никчемниками в реальной жизни..
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* Маркс
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бросают, бросали и будут бросать все граждане, особенно те, кто говорит что это работа дворника, убирать его собственные экстременты..

Не могу согласиться с тем, что все граждане бросают мусор. Обычно это прерогатива людей обиженных на жизнь, завистливых и бескультурных. Это те, кто приходит на свадьбу или день рождения и старается съесть на сумму больше, чем подарил. Это квартиросъемщики, которые считают, что платят больше, чем наживают, поэтому компенсируют свою переплату мелкими гадостями, от которых получают удовлетворение. Это люди не понимающие красоты гармонии и порядка.

СССР конечно же виноват, спорить не буду. Его вина в том, что он делал всех равными, чтобы не было зависти, жадности и культурной отсталости. А при капитализме быть равными нельзя, так как он основан на неравенстве. Вот в Омереке есть районы для богатых, где никто не бросает мусор и не плюет на тротуары. Все ходят в белых штанах от машины до своего подъезда. А есть районы бедноты, где можно выливать помои людям на голову и бросать бычки куда хочешь. Из этих районов все стараются выбраться, но не всем удается.

У нас же в городе все районы изначально были населены равными людьми. Капитализм разделил людей на богатых и бедных, культурных и малограмотных, но не дал возможности выбираться в благополучный район при получении козырей. Так и прозябают олигархи среди алкоголиков и тунеядцев, которые в свою очередь ненавидят богатеев и стараются макнуть их надменные взгляды в собственные бычки, плевки и мешки с мусором.
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* Маркс
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.06.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть чтобы оправдать что все тут чужое и можно только выйдя из собственной квартиры обхаркивать и обгаживать все и вся и при этом причитать почему тут так грязно, ведь кому то платят за то, что убирает твои хорчки?

Во-первых, если ты привык обгаживать все и вся, то тебе безразлично, твоя это квартира или чужая, ты не сможешь вести себя по другому. Если человек не знает разницы между унитазом и холодильником, то не стоит приглашать его в гости.

Во-вторых, если ты не будешь харкать хорчками и обгаживать все вокруг, выйдя из своей такой же квартиры, то дворнику будет нечего делать и хозяин его уволит. А маленькие детки дворника будут смотреть на тебя, такого правильного, своими голодными глазами из полуподвального помещения и проклинать за то, что лишил их папу работы.
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* Маркс
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Labor non onus
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.06.18 - 17:34
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