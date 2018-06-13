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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
главное ту траву выбрать.

Алекс,как раз то с травой,проблемм у
нас нет,ни зимой,ни летом.Вчера -
ограничил употребоение - соли,сегодня
наличие воды в организме сократилось
на 1145 граммов... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
сегодня
наличие воды в организме сократилось
на 1145 граммов.


чем мерил?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чем мерил?

Весы есть у меня такие.
Показывают % воды,жира в организме,
от общего веса. Высчитать-несложно... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Весы есть у меня такие.
Показывают % воды,жира в организме,


что то ты врешь . весы показывают. процент жира.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13968
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
весы показывают. процент жира.

Японские,эххх...,"темнота"... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Японские,эххх


японские. место рождения показывают?
размер . чего нибудь.
муж жен определяют?
для размера.
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.06.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че у тебя другие страницы не открываются?
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