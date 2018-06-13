drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12436





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13968

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:27 Цитата: alex_60:

главное ту траву выбрать.

Алекс,как раз то с травой,проблемм у

нас нет,ни зимой,ни летом.Вчера -

ограничил употребоение - соли,сегодня

наличие воды в организме сократилось

на 1145 граммов...